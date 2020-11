USP e Unicamp freiam retomada das atividades presenciais

O Estado de São Paulo registrou alta no número de internações por conta da covid-19. Assim, no início da semana, o governo anunciou alta de 18% nas hospitalizações, com alta tanto em hospitais privados quanto municipais. Com isso, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciaram adiamento nos planos de retomada. Ambas as universidades estão colocando em prática os planos para a volta às atividades presenciais de forma gradual.

Nesse sentido, a USP divulgou na última terça-feira (17) uma nota informando que, diante das “incertezas e instabilidades” quanto ao cenário de evolução da covid-19, o retorno de servidores e funcionários facultativo. Até então o retorno era de caráter obrigatório, tendo gerado até uma mobilização contrária por parte dos funcionários.

A Unicamp, por sua vez, está na terceira fase do plano de retomada. Assim, a previsão para dar início à próxima fase era o dia 30 de novembro. A 4ª fase prevê a volta de até 80% dos servidores e de até 50% dos alunos de graduação, pós-graduação e extensão para o campus.

No entanto, por conta da alta nos casos de covid-19, a Unicamp decidiu por adiar essa fase, de modo que só deve acontecer em meados de dezembro. De acordo com a universidade, o adiamento da 4ª etapa para o dia 14 de dezembro visa “observar a evolução da pandemia”. A decisão da Unicamp leva em consideração o adiamento da reclassificação do Plano São Paulo por parte do governo do estado.

Desse modo, o texto da Unicamp afirmou que “A recomendação é para que as unidades e órgãos continuem com atividades predominantemente remotas”.

