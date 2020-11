Vagas de emprego em Aparecida de Goiânia: Mais de 470 oportunidades

Mais de 470 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia foram divulgadas. Há oportunidades para mais de 100 funções. Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar o agendamento do atendimento via internet. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em Aparecida de Goiânia: Oportunidades disponíveis

As oportunidades em Aparecida de Goiânia foram anunciadas pela prefeitura da região, são mais de 470 vagas de emprego para essa semana. Algumas das funções disponíveis incluem; call center, office boy, ajudante de carreteiro e auxiliar de linha de produção.

Para agendar o atendimento, os candidatos devem acessar o site que está disponibilizando esse serviço. Depois de acessar o site, selecione a opção “serviços online”, “agendamento SAC” e, após isso, clique em “vagas de emprego no sistema Sime”.

Após finalizar o agendamento, o candidato deve comparecer em uma das unidades do SAC com os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e também a carteira de trabalho.

Vagas

Veja algumas das oportunidades divulgadas:

Carreteiro

Auxiliar de Linha de Produção

Office Boy

Motorista de Caminhão

Copeiro

Ajudante de Carga e Descarga

Executivo de Vendas

Serviços Gerais

Motorista Entregador

Mecânico de Automóveis e Caminhões

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!