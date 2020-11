Vagas de emprego em Campina: 180 oportunidades em Supermercado

Vagas de emprego em Campina foram anunciadas nesta sexta-feira (06). As mais de 180 oportunidades são para prestar funções em supermercado. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego em Campina: Oportunidades abertas

Um supermercado de Campina vai abrir mais de 180 vagas de emprego para o mês de dezembro.

Vagas

Veja algumas das principais funções que a rede de supermercado vai disponibilizar:

Atendente

Empilhador

Fiscal de Prevenção

Frios e Hortifrútis

Operador de Caixa

Promotor de Vendas de Cartão

Repositor de Mercadorias

Técnico e Auxiliar de Manutenção

Também há chances para a área de embalador, para realizar serviços de carga e descarga no supermercado. Para essa oportunidade, os candidatos não precisam de experiência, também não é necessário ter concluído o 2° grau.

O coordenador do Sine de Campina Grande ofereceu algumas informações para os candidatos. Segundo ele, é necessário que os profissionais vão até a sede do Sine nesta sexta-feira (06), e também na próxima segunda-feira (09), deixar os seus currículos. Lembre-se de atualizar todos os seus dados antes de deixá-lo no local.

O processo seletivo vai ter início na próxima terça-feira (10).

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua oportunidade de emprego perfeita na Paraíba com a nossa ajuda!