Vagas de emprego em Cascavel: Diversas áreas contempladas

Diversas vagas de emprego em Cascavel seguem em aberto. As chances são para diferentes áreas de atuação. Confira, a seguir, maiores informações sobre as contratações e como concorrer as oportunidades.

Vagas de emprego em Cascavel: Oportunidades disponíveis

A agência do trabalho de Cascavel continua com oportunidades de emprego abertas. O novo anúncio foi realizado nesta sexta-feira (06). As chances são para diferentes áreas de atuação.

Vagas

Então, confira algumas das vagas anunciadas para a região:

6 – Soldador

4 – Açougueiro

3 – Instalador de Painéis

3 – Mecânico de Manutenção

2 – Eletricista de Manutenção

2 – Eletricista de Rede

2 – Mecânico de Motor a Diesel

2 – Torneiro Mecânico

1 – Serralheiro

1 – Vistoriador de Riscos de Auto

Também há chances para as seguintes áreas: mecânico de suspensão, eletrotécnico, aplicador de serigrafia, eletricista de manutenção em geral e outras.

Para concorrer em uma das funções, os interessados devem comparecer na agência do trabalho, localizada na Rua Paraná, número 3648, no Centro.

O agendamento do atendimento pode ser realizado pelo site. Sendo assim, os interessados devem comparecer no horário estipulado com documentos oficiais em mãos e o currículo atualizado.

No entanto, todas as oportunidades podem ser preenchidas sem aviso prévio.

