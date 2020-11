Vagas de emprego em Concurso Público: Mais de 1000 oportunidades

As vagas de emprego em Concurso Público estão disponíveis para diversos profissionais. São mais de 1.000 oportunidades abertas para diferentes níveis de escolaridade. Além disso, as remunerações são de até R$3.666,52.

Vagas de emprego em Concurso Público

São 2 editais com, aproximadamente, 1.048 vagas de emprego disponíveis, entre as de início imediato e cadastros reservas, distribuídos em vários graus de ensino.

Dentre os 2 editais, o que já se encontra disponível é o de Processo Seletivo para o Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco, que fez a divulgação com as seguintes oportunidades:

Auxiliares Administrativo;

Fiscais.

São 6 oportunidades de início imediato e 100 para cadastros reservas, necessário ter ensino médio completo ou Cursando Odontologia e a remuneração é de R$1.300 a R$3.666,52.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da IDIB – Banca responsável pela organização do Processo Seletivo, até 29 de novembro deste ano. Para mais informações, acesse o edital da banca.

Além deste edital, abrirá nos próximos dias o de Processo Seletivo para a Prefeitura de São Lourenço da Mata, que fez a divulgação com as seguintes oportunidades:

Secretarias de Educação e Assistência Social: Assistente social, Coordenador, Pedagogos, Supervisores de cadastro único, Educadores sociais, Motoristas, Serviços Sociais, Nutricionistas, Professores, Merendeiras, Vigias, entre outras.

Necessário ter ensino fundamental, médio ou cursando superior de escolaridade, e a remuneração é de R$1.045 a R$2.800, ambos a depender do cargo de interesse.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Instituto Darwin entre os dias 1 e 15 de dezembro deste ano. Além disso, os inscritos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, que varia de acordo com o nível de escolaridade.

Para mais informações, acesse o edital.

