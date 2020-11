Vagas de emprego em supermercados: 77 oportunidades em Londrina

As vagas de emprego em supermercados de Londrina estão disponíveis para diversos profissionais. Uma rede de supermercados a ser instalada no Shopping Boulevard, em Londrina, norte do Paraná, vai abrir 77 oportunidades de trabalho.

Vagas de emprego em supermercados

O novo supermercado que será inaugurado no shopping Boulevard, na cidade de Londrina, irá disponibilizar diversas vagas de trabalho, entre elas estão:

Operadores de Caixa;

Repositores;

Supervisores de Caixa;

Cartazista;

Balconistas;

Salgadeiras;

Padeiros;

Confeiteiros;

Auxiliares de Açougue;

Auxiliares de limpeza;

Açougueiros;

Conferentes;

Auxiliares de depósito;

Conferentes de Mercadorias;

Operadores de empilhadeira;

Operadores de loja.

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis, os interessados devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected] .

Dicas para entrevista de emprego

A alegria ao receber uma chamada telefônica, portanto, para o agendamento de uma entrevista de emprego gera muita ansiedade, e isso é totalmente normal, pois são somente alguns minutos para demonstrar todas as qualificações, e então, impressionar o entrevistador e conquistar a vaga almejada. Pensando nisso, por conseguinte, segue algumas dicas muito valiosas para você ir bem na entrevista.

Seja confiante nas palavras

Este é um fator comprovado cientificamente, pessoas que se sentem confiantes na hora da entrevista de emprego tendem a conquistar a vaga.

Busque dados sobre o cargo e a empresa

Entender as expectativas dos profissionais que ocupam o cargo é fundamental para ter um motivo “merecido”, fator pelo qual você pode ser a pessoa certa para a vaga. Nessa questão, vale a pena conversar com as pessoas que trabalham na empresa, visitar o local e buscar entender como as coisas funcionam.

Treine as perguntas mais frequentes em entrevistas

Algumas perguntas estão presentes em todas as entrevistas, como por exemplo:

Por que você quer trabalhar na empresa?

Quais são suas qualidades e seus defeitos?

Quais são suas maiores conquistas?

Onde pretende estar em 3 anos?

Desta forma, a dica é estudar essas e outras perguntas possíveis para não ser pego de surpresa na hora da entrevista de emprego.

