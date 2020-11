Vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA: Oportunidades em Jundiaí

As vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA estão disponíveis para diversos profissionais. A Coca-Cola FEMSA é mundialmente a maior engarrafadora em volume, e disponibilizou o Processo seletivo para a contratação na fábrica localizada em Jundiaí.

Vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA

São diversas vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA para diferentes cargos, podendo ser efetivas ou temporárias. Confira a seguir, as oportunidades disponíveis:

Técnico em Produção

Vaga temporária;

Necessário ter formação técnica em Química ou Alimentos concluída;

Necessário ter conhecimento em Pacote Office;

Necessário ter experiência na área de Análises e Monitoramentos em Processos de tratar a água e efluentes;

Ter disponibilidade de horário.

Para se candidatar, os interessados devem clicar aqui.

Supervisor de Operações

Vaga temporária;

Necessário ter formação concluída em Logística, Administração, entre outras;

Necessário ter conhecimento em Pacote Office;

Necessário ter experiência na área de Logística;

Ter disponibilidade de horário.

Para se candidatar, os interessados devem clicar aqui.

Promotor (a)

Necessário morar na cidade de Jundiaí/SP;

Ter veículo próprio e Carteira de Habilitação;

Necessário ter conhecimento em Matemática Comercial;

Necessário ter noção em Merchandising;

Necessário ter bom relacionamento interpessoal.

Para se candidatar, os interessados devem clicar aqui.

Técnico em Enfermagem

Vaga temporária;

Necessário ter curso técnico em enfermagem concluído;

Necessário ter conhecimento em Excel;

Necessário ter disponibilidade de horário.

Para se candidatar, os interessados devem clicar aqui.

