Vagas de emprego na Farmácia Sauvel: Oportunidades em Cascavel

As vagas de emprego na Farmácia Sauvel estão disponíveis para diversos profissionais. A rede de Farmácia disponibilizou algumas oportunidades de emprego para a cidade de Cascavel, no Paraná.

Vagas de emprego na Farmácia Sauvel

As oportunidades de emprego são ofertadas para trabalhadores nas áreas de:

Atendente de farmácia;

Perfumaria;

Auxiliares em laboratórios;

Zeladoras.

Como se inscrever

Os candidatos interessados precisam enviar o currículo com as devidas informações como CPF, RG, endereço, experiências profissionais, escolaridade e telefone para contato para o e-mail: manipulaçã[email protected]

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!