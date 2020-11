Vagas de emprego na Microsoft: 18 oportunidades disponíveis

As vagas de emprego na Microsoft estão disponíveis para diversos profissionais. A empresa Microsoft, proprietária dos sistemas Windows e Xbox, disponibilizou cerca de 18 oportunidades de emprego no Brasil.

Vagas de emprego na Microsoft

As oportunidades disponíveis na Microsoft são todas para São Paulo (SP). Além disso, as vagas são destinadas para as seguintes funções:

Áreas de Tecnologia;

Áreas de Programação.

Como se inscrever

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem acessar o site da empresa. No mesmo endereço eletrônico, está disponível informações como as exigências para se inscrever e os requisitos necessários de cada função aberta para contratação.

