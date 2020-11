Vagas de emprego na Zona da Mata: 107 oportunidades abertas

Vagas de emprego na Zona da Mata e Grande Recife foram anunciadas pela agência do trabalho nesta quinta-feira (5). Estão sendo ofertadas 107 oportunidades para os profissionais da região, sendo oito delas exclusivas para pessoas com deficiência. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego na Zona da Mata: Oportunidades abertas

A Seteq está oferecendo, nesta quinta-feira (5), 107 oportunidades de emprego para a região da Zona da Mata e Grande Recife através da agência do trabalho. De todas as vagas, sete delas são exclusivas para pessoas com deficiência.

Os candidatos que desejam concorrer em uma das oportunidades devem comparecer a uma das agências do trabalhador da região, com atendimento pré-agendado. O site da secretaria ou o Portal do Cidadão estão realizando esse serviço.

Vagas

Veja algumas das oportunidades disponíveis nas regiões:

Aprendiz de Mecânica de Manutenção;

Costureira em Geral;

Pasteleiro;

Manicure;

Açougueiro;

Operador de Empilhadeira;

Barman;

Motorista Entregador;

Assistente de Compras;

Atendente de Padaria.

As vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) incluem os seguintes cargos:

Auxiliar de Estoque;

Motorista Carreteiro;

Motorista Entregador;

Operador de Máquina de Empacotar;

Operador de Máquina de Dobrar Chapas;

Promotor de Vendas.

