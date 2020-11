Vagas de emprego no McDonald’s e Itaú: 5.000 ainda abertas!

As vagas de emprego no Mc Donald’s e Itaú estão disponíveis para diversos profissionais. Se você está a procura de emprego, não pode ficar de fora dessas oportunidades disponíveis no McDonald’s e Itaú.

Vagas de emprego no Mc Donald’s e Itaú

São, aproximadamente, 5.000 oportunidades disponíveis em diferentes funções. Veja, a seguir, quais são elas e os seus requisitos:

Vagas no McDonald’s

A empresa McDonald’s, disponibilizou vagas de emprego para todo o Brasil.

São cerca de 3 mil oportunidades;

Vagas para o cargo de atendente em restaurante;

Não é necessário ter experiência, pois os trabalhadores irão passar por um treinamento;

Parte dessas vagas são destinadas aos PcDs – Pessoas com Deficiência.

Segundo o RH da empresa, os profissionais selecionados terão diversas chances de desenvolvimento, oportunidade de crescimento profissional e incentivo acadêmico.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do McDonald’s.

Vagas no Itaú

A empresa Itaú, disponibilizou diversas vagas de emprego para todo o Brasil.

São cerca de 2 mil oportunidades para a área de Tecnologia, disponíveis para o Processo Seletivo que acontecerá entre 2020 e 2021;

Vagas ofertadas para os níveis especialistas e júnior;

As oportunidades são para as funções de Arquitetos de Soluções, Engenheiros de Software mobile, Engenheiro de Software, Scrum Master, Analistas de Processos e Projetos, Analistas de Teste e Qualidade, Cientistas de Dados, Analistas de Segurança da Informação, Engenheiros de Dados, Analistas de Telemetria, Entre outras.

Devido ao distanciamento social, até o final do mês de janeiro de 2021, os trabalhadores contratados terão que trabalhar em casa. A partir de fevereiro o banco Itaú irá analisar se o home office continua ou não.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da 99 jobs.

