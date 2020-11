Vagas de emprego no setor automotivo: R$26 milhões de investimento

As vagas de emprego no setor automotivo estão divulgadas pela empresa PSCA. O investimento é de R$ 26 milhões e tem oportunidades para contrato em Pindamonhangaba. A empresa fez a compra da planta de uma empresa antiga na região e realizou a expansão da linha.

A PSCA participa de um grupo da Itália que está disponível pelo país desde o ano de 2014. A companhia atua na produção de plásticos estéticos e estruturais para a área automotiva.

Vagas de emprego no setor automotivo

Eles obtiveram a planta de uma empresa no município e fizeram a inauguração de uma expansão na linha, neste mês, fazendo a inclusão da pintura e de elementos plásticos. Para poder contar com a amplição da produção, houve a contratação de 100 funcionários e ainda existem 45 vagas abertas.

As oportunidades disponíveis são para as áreas de:

Inscrição

Para se inscrever, os interessados devem levar seus currículos até a sede da empresa. Ela está localizada na Avenida Célio Tadashi Kobayashi, 595. Conforme o empreendimento, a proposta é expandir e obter novos contratos até o começo de 2021. Uma dessas vagas pode ser sua! Garanta sua oportunidade!

