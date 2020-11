Vagas de emprego pela EDP: Inscrições para Jovem Aprendiz

Novas vagas de emprego pela EDP foram anunciadas. As chances são para quem está buscando por oportunidades de jovem aprendiz, em parceria com o Senai. Confira mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego pela EPD: Inscrições abertas

As oportunidades de jovem aprendiz são para atuar na EDP, do Vale do Paraíba, voltado para profissionais que tenham entre 18 a 23 anos de idade. As chances são para quem se interessa na área de distribuição de energia.

Vagas

A EDP está com oportunidades de Jovem Aprendiz disponíveis para o Vale de Paraíba. As novas contratações têm duração de 1 ano. Ao todo, são 18 vagas disponíveis. As inscrições encerram ainda em novembro.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a empresa vai realizar o processo seletivo via internet, sendo composto por testes, entrevistas e também avaliação psicológica.

A remuneração do jovem aprendiz pela empresa é de R$ 900,00, com um total de 20 horas de trabalho semanais. Mas o contratado também tem direito a outros benefícios, como: seguro de vida, vale transporte, vale refeição e assistência médica.

Sendo assim, para se inscrever, acesse a página oficial da EDP.

Dessa forma, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade como Jovem Aprendiz com a nossa ajuda!