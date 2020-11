Vagas de emprego pela Samarco: Oportunidades abertas em MG

As vagas de emprego pela Samarco estão disponíveis para diversos profissionais. A empresa Samarco está com 40 anos na comercialização de mineração no Brasil e possui 2 divisões de operação: Germano, em Mariana, Estado de Minas Gerais, que retira e faz o processamento da mineração de ferro, e Ubu, na cidade de Anchieta (ES), com 4 usinas de pelotização.

Vaga de emprego pela Samarco

No ano de 2015, com a abertura da barragem, a empresa Samarco encerrou as atividades operacionais. Naquele ano, a Samarco era a décima segunda maior empresa exportadora do país, possibilitando cerca de 6.000 oportunidades de emprego.

O principal produto de exportação dessa empresa são as pelotas de minério de ferro, comercializadas para a indústria de aço em dezenove países da Europa, América, Ásia e Oriente Médio.

Atualmente, a empresa Samarco disponibilizou a vaga de emprego para a função de Técnico em Mineração, para trabalhar em Mariana, no Estado de Minas Gerais.

Técnico em Mineração

Os critérios exigidos para se inscrever a esta oportunidade são os seguintes:

Necessário já ter trabalhado em funções de Operações e Infraestruturas de Minas ao ar livre;

Experiência em processo de lavra, escavação, desmonte mecânico, carregamentos, disposição em pilha, estéril e rejeito e transportes de minério;

Experiências em atividades periféricas com relação às construções e manutenções de vias e acessos, drenagem superficial e manutenções de taludes;

Necessário ter registro no CFT e experiência com pacote Office regular.

Como se inscrever

Os interessados a vaga de Técnico em Mineração podem realizar a inscrição clicando aqui.

