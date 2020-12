Valdivia acerta salários, tem acordo encaminhado e só depende de exames para retornar ao Colo Colo

Ídolo de Palmeiras e Colo Colo, o meia Jorge Valdívia está próximo de retornar ao clube chileno. De acordo com a ESPN Rádio Chile, o jogador deve acertar sua volta nesta terça (1).

Para fechar acordo de três meses com o Cacique, Valdívia só necessita passar pelos exames médicos.

No entanto, o Colo Colo deve correr contra o tempo para acertar com o ‘Mago’. Isso porque o período de inscrição de atletas do Campeonato Chileno se encerra nesta terça-feira, às 18h.

O Colo Colo vive uma crise. Considerada a maior equipe do Chile, o Cacique, campeão da Conmebol Libertadores em 1991, está, atualmente, na última colocação no Campeonato Chileno, com 17 pontos conquistados em 20 rodadas disputadas. Faltam 14 para o fim da competição.

Atualmente no Mazatlán, do México, Valdívia atuou somente em três partidas em 2020 e não marcou gols. Caso retorne ao Colo Colo, será a terceira passagem pelo clube chileno.

No Brasil, Valdívia é ídolo da torcida do Palmeiras. Em duas passagens pelo clube paulista, o meia conquistou um Campeonato Paulista, em 2008, duas Copa do Brasil, em 2012 e 2015, e uma Série B, em 2013.

Pela seleção chilena, Valdívia foi o camisa 10 por um bom tempo. Disputou as Copa do Mundo de 2010 e 2014, além das Copa América de 2007, 2011 e 2015, tendo conquistado o título da última.