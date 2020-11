Valdo marca mais um e ajuda Shimizu S-Pulse vencer time de Iniesta no Japão

Principal nome da defesa do Shimizu S-Pulse neste ano, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, foi decisivo ao marcar na vitória da sua equipe sobre o Vissel Kobe, do meia espanhol Iniesta, na J-League nesta terça-feira por 3 x 1. Feliz com o tento assinalado, o jogador falou sobre a importância desta partida para todos.

– Sou muito feliz por ter voltado a marcar e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória na competição. Foi um triunfo muito importante para todos. Espero continuar melhorando meus números e desempenho em campo nestas próximas semanas. Estou muito motivado com essa sequência – disse.

Ainda de acordo com o defensor, a equipe tem tudo para evoluir na temporada.

– Vamos lutar muito para que a equipe possa crescer de produção na temporada. O grupo tem se empenhado muito para que isso seja possível.