Van elétrica Ford E-Transit é revelada com 350 km de autonomia

A Ford apresentou, nesta quinta-feira (12), a versão 100% elétrica da van de entrega Transit, que chegará ao mercado no final de 2021. O modelo traz tecnologias avançadas de assistência ao motorista e conectividade, além de contar com um gerador para alimentar ferramentas e equipamentos.

Batizada de E-Transit, a nova van eletrificada da Ford tem um motor de 269 cv e 43,8 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 67 kWh. O conjunto oferece autonomia de 350 km, o suficiente para atender às necessidades diárias da maioria das frotas, segundo a montadora.

São necessárias 8,2 horas plugado à tomada para uma recarga completa, se utilizado o carregador de 11,3 kW. Mas com o uso de um carregador rápido de 115 kW, esse tempo reduz bastante, já que o dispositivo permite elevar o nível de energia de 10% para 80% em apenas 34 minutos.

A bateria do E-Transit é de 67 kWh.Fonte: Ford/Divulgação

O furgão elétrico também vem equipado com uma tomada de 2,4 kW, que permite ao veículo funcionar como fonte de energia para diferentes tipos de equipamentos, como serras circulares, por exemplo. Esse plugue fica na borda traseira da porta do passageiro, em local de fácil acesso.

Outras tecnologias

Soluções de conectividade e software são outros destaques da van, como o modem conectado ao app FordPass Connect, que traz várias ferramentas de gerenciamento de frota.

Sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, assistentes de velocidade e pré-colisão, sensor de ponto cego, câmera 360 graus com assistência de frenagem de ré e o sistema multimídia SYNC 4 com tela de 12 polegadas, entre outras tecnologias, também estão presentes.

A Ford E-Transit estará disponível em três opções de altura do teto e três comprimentos da carroceria, além das configurações chassi-cabine, carga e plataforma. Os preços devem partir de US$ 45 mil, o equivalente a R$ 245 mil, em conversão direta, pela cotação do dia.