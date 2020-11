Van, picape e esportivo elétricos: o novo portfólio da Ford

O futuro da montadora americana, segundo o presidente do Grupo Ford para Américas e Mercados Internacionais, Kumar Galhotra, é transformar “nossos veículos mais icônicos com tecnologia totalmente elétrica para oferecer ainda mais desempenho, produtividade e capacidade para os clientes”. A estrela dessa estratégia é a nova Transit elétrica, a ser apresentada no dia 12 ao mercado; sua picape F-150 e o esportivo Mustang, em suas versões a bateria.

A nova E-Transit, a ser apresentada hoje ao mercado.Fonte: Ford/Divulgação

A F-150 elétrica terá sua produção aumentada em 50%, por conta da boa receptividade. Para isso, a montadora está investindo US$ 700 milhões na ampliação das plantas; a de Michigan receberá um reforço de US$ 150 milhões para aumentar a produção de motores e transeixos para os novos veículos elétricos.

O esportivo Mustang elétrico (que recebeu o sufixo Mach-E) começa a chegar às lojas em dezembro; fabricado na unidade da montadora em Cuautitlan, no México, sua plataforma eletrificada servirá para também para outro veículo, ainda sem data para ser lançado (o E-Transit chega ao mercado em fins de 2021 e o Mustang elétrico, em meados de 2022).

As versões elétricas do Mustang Mach-E e da F-150 foram premiadas nos EUA.Fonte: Ford/Divulgação

US$ 11,5 bilhões em eletrificação

Puxadas pela Tesla e com o crescente domínio da chinesa BYD, as montadoras investem pesado na renovação do portfólio, oferecendo cada vez mais híbridos e VEs – a Ford não é diferente. Os planos de eletrificação da montadora, a ser implementado até 2022, preveem gastos de US$ 11,5 bilhões.

“Estamos investindo pesadamente, e isso nos permitirá aumentar rapidamente nossa produção à medida que o interesse do cliente por esses novos produtos crescer”, disse o diretor de Plataforma de Produtos e Diretor de operações da montadora, Hau Thai-Tang.

Além das fábricas nos EUA, a planta da Ford em Ontário, Canadá, receberá uma injeção de US$ 1,35 bilhão para a montagem de VEs de próxima geração, a partir de 2024.