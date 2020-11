VAR anula gol de Messi, e Argentina fica no empate com o Paraguai

Na La Bombonera, a Argentina parou na forte marcação do Paraguai e ficou no empate por 1 a 1. Com o resultado, a Albiceleste fica na liderança provisória com 7 pontos. A Albirroja está na 4ª colocação, com 5 pontos. Na próxima rodada, a Argentina visita o Peru, em Lima. Já o Paraguai, mede forças com a Bolívia, em Assunção.

TABELA DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANA

O confronto



A primeira etapa não foi como todos esperavam. O jogo ficou parado no meio-campo e quase nenhuma chance era criada dentro das quatro linhas. Com um pouco mais de ousadia através de Miguel Almirón, o Paraguai chegou ao seu gol. O armador foi derrubado na área e Klaus deu pênalti. Na cobrança, Romero deslocou Armani e balançou a rede.

Apesar da vantagem, o Paraguai não explorou os contra-ataques e deu espaço para a Argentina, que tinha dificuldades na criação e chegou ao empate na bola parada. Lo Celso cobrou escanteio e Nico González cabeceou para vencer Antony Silva e empatar o jogo.

Na etapa final, a Argentina foi melhor desde o início. Lautaro Martínez era acionado e começou a achar espaços na zaga paraguaia. Mas faltava tranquilidade na hora de finalizar.

Aos 12 minutos o lance polêmico do jogo. Messi virou o marcador após passe de Lo Celso. Porém, o VAR entrou em ação e apontou falta no início da jogada. O tento foi anulado e causou revolta nos argentinos.

Cercado pelos marcadores, Lionel Messi só assustou na bola parada. Em cobrança de falta da intermediária, o camisa 10 carimbou o poste da albirroja.

Na chance derradeira, Messi teve mais uma bola parada perto da área, mas o chute ficou na barreira para desespero dos hermanos.