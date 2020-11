Vardy e Tielemans decidem, e Leicester goleia o Leeds pelo Inglês

No encerramento da sétima rodada do Campeonato Inglês, o Leicester visitou o Leeds no Elland Road e os comandados de Brendan Rodgers não tomoram conhecimento do time de Marcelo Bielsa. Com gols de Barnes, Tielemans e Vardy, os Foxes venceram por 4 a 1 e agora estão em segundo lugar. Dallas descontou para os donos da casa.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

ATACANDO NO PRIMEIRO

Jogando fora de casa, o Leicester não se intimidou e pressionou o adversário. Logo nos primeiros instantes da partida, os Foxes subiram a linha de marcação e viram o zagueiro Koch atrasar bola errado. Vardy aproveitou, driblou o goleiro Meslier e entregou para Barnes, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Aos 20 minutos, após cruzamento da direita, Vardy cabeceou e Meslier deu rebote. Tielemans aproveitou e fez o segundo.

CONTRA-ATACANDO NO SEGUNDO

No segundo tempo, o Leeds, pressionado pelo placar adverso, se lançou ao ataque e diminuiu aos dois minutos com Dallas. Pablo Hernández quase empatou, mas mandou bola no travessão. Em contra-ataques, o Leicester tentava matar o jogo. Aos 30, Maddison lançou Ünder, que achou Vardy livre na área. O camisa 9 não desperdiçou e ampliou. Nos minutos finais, Tielemans, de pênalti, fechou a goleada.

NO CANGOTE DO LIVERPOOL

Com a vitória, o Leicester chegou aos 15 pontos, ultrapassou o Tottenham, e agora é o vice-líder. O time de Brendan Rodgers tem um ponto a menos que o líder Liverpool.

FULHAM TAMBÉM VENCE

No outro jogo do dia, o Fulham recebeu o West Bromwich e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Bobby Reina e Ola Aina.