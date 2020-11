Vargas é confirmado no Atlético-MG, usará a 10 e diz que conversa com Sampaoli o motivou para fechar

Acabou a novela: Eduardo Vargas é oficialmente do Atlético-MG. O atacante de 30 anos foi confirmado nesta segunda-feira (09) com reforço do clube mineiro, que deu ao chileno a camisa 10. Pedido pessoal de Jorge Sampaoli à diretoria, o atleta passou por exames médicos e assinou contrato até 31 de dezembro de 2022.

“Estou muito contente por vestir a camisa do Atlético e já ansioso para entrar em campo. Vou dar o melhor de mim e espero fazer muitos gols com essa camisa”, disse Vargas, revelando influência direta do treinador argentino em sua chegada ao clube.

“Falei com ele. Me motivou muito na conversa que tivemos. Estou muito contente por estar aqui com ele e vou dar o melhor de mim”, afirmou.

Esta será a segunda passagem de Vargas pelo futebol brasileiro. Em 2013, o jogador defendeu o Grêmio por empréstimo junto ao Napoli (ITA), mas deixou o clube ainda no final daquele ano rumo ao Valencia, da Espanha.

🖊️🇨🇱⚽ O atacante Eduardo Vargas é o novo reforço do Atlético. O chileno assinou contrato com o #Galo até 31 de dezembro de 2022: https://t.co/s5eUgZFOrq 💬 Quem gostou da notícia, comenta aqui! 👇🏽 pic.twitter.com/PPfSMycSrs — Atlético 😷 (@Atletico) November 9, 2020

Revelado pelo Cobreloa, o atacante passou por outras equipes como Universidad de Chile, Queens Park Rangers, Hoffenheim e Tigres, clube que defendeu até a semana passada, antes de acertar sua transferência para o Atlético-MG.

“Sou um nove clássico. Às vezes, baixo um pouco para o meio-campo para buscar a bola, mas sempre estou ali na área para tentar fazer gols”, disse o jogador.

Eduardo Vargas é o 10º reforço anunciado pelo Atlético-MG na ‘Era Sampaoli-Mattos’. Antes do chileno, o clube contratou também Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Léo Sena, Matías Zaracho, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha e Everson.