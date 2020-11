Várias oportunidades para esta quinta

Vagas de emprego em siderúrgica foram divulgadas nesta quinta-feira (5). A maior indústria desse setor do Brasil, e da América Latina, está contratando profissionais sem experiência para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em siderúrgica: Oportunidades nesta quinta-feira (5)

A maior empresa de siderúrgica do Brasil e da América Latina, CSN, divulgou novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (5).

Os novos contratados vão atuar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As vagas são destinadas para profissionais recém-formados, de ensino médio e superior, que estão em busca do primeiro emprego.

Vagas

Para concorrer às oportunidades, os interessados devem preencher os seguintes pré-requisitos: estar cursando o ensino médio ou superior. A empresa informa que não há necessidade de ter experiência na área.

Os candidatos podem conferir a disponibilidade das vagas através do site oficial da empresa.

Além do salário, os novos contratados também vão receber benefícios adicionais, como: assistência médica, assistência odontológica, bolsa auxílio, seguro de vida e vale transporte.

Antes de encaminhar o currículo para a empresa, lembre-se de atualizar todos os dados presentes nele.

