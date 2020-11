Campeonato Brasileiro das Séries A, B e C, Liga dos Campeões da Europa, Ligas Portuguesa e Espanhola e a milionária Premier League Inglesa. Estas são apenas algumas das opções de apostas online que têm atraído um crescente número de brasileiros para bookmakers internacionais.

Em 2019, por exemplo, o mercado de apostas online movimentou quase R$ 7 bilhões entre os brasileiros, que deram seus lances em cerca de 200 casas nacionais e do exterior. Com a legalização da atividade em nosso País em dezembro de 2018 o segmento tem vivido um período de expansão.

Além disso, as empresas do ramo também estão firmando contratos de patrocínios com clubes brasileiros e investindo cada vez mais em propaganda e marketing. Também em 2019 nada menos que 14 dos clubes da Série A e muitos da Série B do Brasileirão já tinham propagandas de casas de apostas estampadas em seus uniformes.

Na Europa clubes como o Stoke City da Inglaterra têm parcerias do tipo master com bookmakers, quer também colocam seus nomes em placas de propaganda de estádios da Espanha, França, Portugal e outros.

Uma das empresas que mais tem crescido no segmento e que já atua em nosso País é a 22Bet. Este bookmaker oferece muitas opções de apostas online em diferentes ligas de futebol e em vários outros esportes. Está legalizada no Brasil e dispõe de licenças no Reino Unido, Curaçao e outras localidades nos cinco continentes.

Apostar online é simples, rápido e seguro. Basta ter no mínimo 18 anos, fazer um cadastro no próprio site e iniciar o jogo. O avanço da tecnologia faz com que os clientes tenham cada vez mais comodidade. Em vez de ter de se locomover para um local para fazer suas apostas, com um simples aparelho celular e internet de qualidade a pessoa já pode, onde e quando desejar, fazer seu lance.

Na 22Bet tudo é seguro e a plataforma é das mais interativas. O 22Bet bônus de boas-vindas para os iniciantes é de 100% até R$ 600 na primeira aposta feita. Entre os embaixadores da casa já atuaram o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o português Nuno Gomes e o alemão Kurany. Nenhum deles associaria seu nome a um bookmaker que não fosse sério. Assim, pode fazer sua aposta com a tranquilidade. É seguro e legal!