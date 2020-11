Vasco: Balotelli ‘congratula’ Leven Siano como novo presidente e promete: ‘Nos vemos em breve’

Em meio ao caos que se transformou a eleição presidencial do Vasco, Leven Siano postou nesta sexta-feira uma mensagem em seu Instagram de Mario Balotelli, que o “congratula” pela vitória do último sábado – atualmente embargada pela Justiça.

“Quero dar os parabéns ao novo presidente do Vasco, Leven, e ao diretor, Fábio Cordella. Nos veremos em breve”, diz o atacante no vídeo.

Em entrevista ao canal Pop Bola na última quinta, Leven Siano afirmou que o italiano “está doido para vir e está esperando”.

“Temos conversas avançadas com o advogado dele, Vittorio Rigo. Falta a questão de a gente conversar primeiro com o diretor de futebol atual, com a equipe de transição, com o nosso diretor financeiro, para saber se vai ser possível encontrar os recursos rápidos para conseguir trazer. Precisamos conversar também com a equipe de scouts, de análise, saber a opinião do treinador, que está lá, e do diretor de futebol, que também está lá, que tenho a melhor referência possível”, comentou.

O jogador de 30 anos quase acertou com o Flamengo no meio de 2019, mas decidiu ficar na Itália e atuou pelo Brescia, de onde foi afastado após divergências com a direção.

Balotelli durante treinamento na seleção italiana Getty Images

Atualmente, Balotelli treina no Franciacorta, da Série D Italiana, à espera de um novo clube para a sequência da carreira.

A primeira eleição vascaína foi realizada no fim de semana passado com a vitória de Leven Siano. No entanto, no mesmo dia, ela foi suspensa e remarcada para este sábado.

Atual presidente, Alexandre Campello desistiu da reeleição, enquanto Leven Siano e Sérgio Frias também se negaram a participar. O vencedor da primeira votação, porém, ainda tenta fazer valer na Justiça o resultado.