Vasco é goleado em São Januário pelo Ceará e segue no Z-4

Nesta segunda-feira (30), o Vasco somou mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. Em compromisso pela 23ª rodada, o Cruz-Maltino recebeu o Ceará em São Januário e perdeu de goleada por 4 a 1. O resultado não foi nada bom para os cariocas, que permanecem no Z-4.

Para o confronto, o Cruz-Maltino teve importantes desfalques. Os principais, o técnico Ricardo Sá Pinto e o atacante Germán Cano, que testaram positivo para COVID-19. Nos seus respectivos lugares, entraram Alexandre Grasseli e Ribamar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em campo, os visitantes não demoraram a abrir o placar. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, no seu primeiro ataque, o Ceará se aproveitou de erro do Vasco no meio-campo, e estufou as redes com o volante Pedro Naressi, que colocou no canto do goleiro Lucão.

O Vozão voltou a ampliar ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, o atacante Cléber recebeu cruzamento rasteiro de Léo Chu, e marcou o segundo da sua equipe na colina histórica.

No segundo tempo, o Cruz-Maltino descontou com Ribamar. Aos 17 minutos, o atacante foi derrubado na área por Luiz Otávio e o árbitro assinalou a penalidade. O camisa 9 assumiu a responsabilidade da cobrança e estufou as redes.

Aos 33 minutos, o Vozão chegou ao terceiro gol com Vina, destaque do clube cearense, após contra-ataque. O atacante bateu forte e rasteiro para ampliar. Aos 44, ele voltou a marcar e anotou o quarto, de penâlti.

Com o resultado, o Vasco somou o seu terceiro jogo consecutivo sem vitória na competição e segue com 24 pontos, em 17º na tabela, abrindo a zona de rebaixamento.

Já o Vozão, voltou a vencer após cinco jogos e foi a 29 pontos, subindo para 10º na tabela.

Cléber comemora gol do Ceará sobre o Vasco no Brasileirão Fausto Filho| S.C. Ceará

Vasco 1 x 4 Ceará

GOLS: Ribamar (VAS) Pedro Naressi, Cléber e Vinícius (2x) (CEA)

VASCO: Lucão; Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça (Tiago Reis); Léo Matos (Cayo Tenório), Andrey, Leonardo Gil (Benítez), Neto Borges, Gustavo Torres e Carlinhos; Ribamar Técnico: Alexandre Grasseli

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

CERÁ: Richard; Samuel Xavier, Claus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Alyson); Fabinho, Pedrinho, Vinicius Lima, Vinícius e Léo Chu (Kelvyn); Cléber (Saulo Mineiro) Técnico: Guto Ferreira

– Este foi o terceiro jogo consecutivo do Vasco sem vitória no Brasileirão

– O Ceará voltou a vencer após cinco jogos

– O Vasco, que ainda tem um jogo a menos que os demais, esta a 1 ponto do Sport, primeiro fora da zona de rebaixamento

– O Ceará agora está a oito pontos do Internacional, que abre o G-4.

Classificação

– Vasco: 17º colocado, com 24 pontos

– Ceará: 10º colocado, com 29 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 03/12, 21h30*, Vasco x Defensa y Justicia – Sul-Americana

Sábado, 05/12, 19h*, Bahia x Ceará – Campeonato Brasileiro

*horário de Brasília