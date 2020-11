Vasco leva empate por 1 a 1 do Goiás e segue em situação delicada, na beira da zona do rebaixamento

Em uma partida de baixo nível técnico, Goiás e Vasco empataram por 1 a 1, neste domingo, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi péssimo para as duas equipes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Os mandantes até somaram um pontinho, mas têm apenas 12 e estão afundados na lanterna do Brasileirão.

Já os visitantes chegaram a 19, mas estão na beira da zona do rebaixamento, à frente de Coritiba (17º) e Red Bull Bragantino (18º) apenas nos critérios de desempate.

Em campo, o Vasco começou melhor e abriu o placar por meio da jogada aérea.

Aos 17 minutos, Leonardo Gil bateu bom escanteio e Léo Matos, que fez sua estreia na lateral-direita, subiu bem para estufar as redes de Tadeu.

Ao contrário do que se esperava, porém, o jogo vez o clube carioca piorar na partida, enquanto o Esmeraldino partiu para cima.



1 Relacionado

Ainda no 1º tempo, o time de Enderson Moreira teve duas chances claríssimas de empatar, mas Fernandão e Keko acabaram desperdiçando.

Na volta do intervalo, todavia, o Goiás seguiu pressionando e chegou a um merecido gol de empate.

Aos 12, Fernandão tentou toque na saída de Fernando Miguel, que espalmou. No rebote, Shaylon só empurrou para dentro.

Depois disso, o nível técnico do duelo caiu bastante, e as chances de gol ficaram bastante raras.

Nos minutos finais, Douglas Baggio quase conseguiu a virada para os goianos, mas sua forte cabeçada acabou explodingo no pé da trave.

Depois, Fernando Miguel fez grande defesa em testada de Rafael Moura e salvou novamente o Vasco.

Assim, o jogo acabou mesmo no 1 a 1.

Ricardo Sá Pinto durante jogo entre Vasco e Caracas, pela Copa Sul-Americana Getty Images

Goiás 1 x 1 Vasco

GOLS: Goiás: Shaylon Vasco: Léo Matos

GOIÁS: Tadeu; Edílson, David Duarte, Caju e Heron; Ariel Cabral, Breno e Shaylon (Gilberto Jr); Keko, Vinícius Lopes (Douglas Baggio) e Fernandão (Rafael Moura) Técnico: Enderson Moreira

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique (Neto Borges); Leonardo Gil (Fellipe Bastos), Andrey e Carlinhos (Benítez); Talles Magno (Guilherme Parede), Vinícius Paiva (Tiago Reis) e Ribamar Técnico: Ricardo Sá Pinto

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

1º gol de Léo Matos em seu 1º jogo pelo Vasco na temporada

1º gol de cabeça marcado pelo Vasco no atual Brasileirão

O Vasco teve 57% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O Goiás finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra só 4 do Vasco

1º gol de Shaylon em 7 jogos pelo Goiás na temporada

O Goiás terminou o jogo com 19 finalizações, contra só 7 do Vasco

A partida teve 12 cartões amarelos: 7 para o Vasco, 5 para o Goiás

Classificação

– Goiás: 20º lugar, com 12 pontos

– Vasco: 16º lugar, com 19 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 04/11, 20h30*, Caracas-VEN x Vasco, Copa Sul-Americana

Sábado, 07/11, 18h, São Paulo x Goiás, Brasileiro

*horário de Brasília