Vasco x Ceará: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O duelo da noite desta segunda-feira, em São Januário, opõe dois times que tentam se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: o Vasco tem 24 pontos e abre o Z4. Mas o Ceará tem 26, e pode ser superado pelo Cruz-Maltino se for superado. De última hora, o clube carioca ganhou uma dúvida importante: Germán Cano. O atacante argentino está com suspeita de Covid-19 e aguarda um novo exame para confirmar se será desfalque.

Data/Hora: 30/11/2020, às 18 horas.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)

Lucão, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Junior, Gil, Carlinhos e Neto Borges; Torres e Cano (Vinicius).

Lesionados: Fernando Miguel, Fintelman, Werley, Jadson, Talles Magno (Covid-19), Breno e Ramon.

Pendurados: Andrey, Neto Borges, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Suspenso: Yago Pikachu

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock (Klaus), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles; Lima, Vina, Léo Chú; Cléber.

Lesionados: William Oliveira e Felipe Vizeu

Pendurados: Vinicius, Léo Chú, Samuel Xavier, Vitor Jacaré e Fernando Prass

Suspensos: Fernando Sobral e Tiago Pagnussat

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Palpites: Na redação do LANCE!, 40% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Outros 40% veem o empate como o resultado mais provável. Apostam no Ceará 20%.