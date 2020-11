Vaza novo trailer de gameplay de Cyberpunk 2077

A CD Projekt Red divulgou, neste domingo, dia 15, um novo vídeo de gameplay de Cyberpunk 2077, apresentando um pouco mais da imersão em Night City e do sistema de customização do protagonista V.

O clipe, publicado apenas com localização no idioma alemão, mostra como será a vida na imensa Night City durante os períodos diurno e noturno, cada um com suas próprias características de fluxo de NPCs, atividades e iluminação, desde os incríveis reflexos e sombreamentos dos raios solares, até as vastas luzes neon e o clima mais sombrio único do gênero. A cidade principal de Cyberpunk 2077 parece mais realista do que nunca, dotada de um absurdo capricho em cada detalhe.

“Novas cenas de gameplay”

O sistema de criação de personagens vai contar com muitas alternativas de edição facial, desde a colocação de próteses cibernéticas até as opções de dentes. Além disso, Johnny Silverhand, o personagem de Keanu Reeves, retorna em um novo momento, capturado diretamente da jogabilidade do game.

Cyberpunk 2077 será lançado em 10 de dezembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. As versões aprimoradas do PS5 e Xbox Series S/X chegam apenas em 2021, sem data prevista, e jogadores que possuírem o game na geração anterior terão upgrade gratuito para a atual.