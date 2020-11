‘Veio correndo que nem maluco’

Goleiro do líder Internacional, Marcelo Lomba garantiu pontos preciosos para a equipe. O maior feito veio contra o Athletico-PR, na 15ª rodada, que rendeu até em Eduardo Coudet encantado com a defesa, como o próprio revelou no Bola da Vez deste sábado, que vai ao ar às 20h na ESPN Brasil e ESPN APP.

Já na reta final, a equipe vencia por 2 a 1, quando o goleiro foi acionado. Renato Kayzer desviou de cabeça, já na pequena área. Lomba se esticou todo e, com um tapa, evitou o gol. No rebote, Fabinho chutou forte, mas o goleiro segurou e garantiu o placar. E ele conta uma história engraçada com o argentino.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“Sobre a defesa contra o Athletico-PR, deixa eu só contar uma história engraçada: eu cheguei no vestiário e o Coudet veio correndo que nem um maluco. Ele me agarrou, e começou a falar em um espanhol bem rápido ‘Yo quiero! Yo quiero!’”, revelou Lomba, completando.

“Ele queria a minha camisa para ele guardar! Só que eu também queria aquela camisa, foi a defesa mais difícil da minha carreira, né? Mas ele ficou dizendo que queria, aí eu dei a camisa para ele. Reconheço o trabalho e dedicação que ele tem, então é um presente que vai ficar com ele”, disse o goleiro.

Ricardo Duarte/Internacional

Até o momento, Lomba fez os 20 jogos do Inter no Brasileirão e sofreu 18 gols. A defesa é a quarta melhor da competição, atrás apenas de São Paulo (15), Fortaleza (16) e Grêmio (17).

Na rodada 21, o Inter terá pela frente o Santos, fora de casa, às 16h30. A equipe busca voltar a vencer para seguir na liderança.