Veja 9 séries sobrenaturais na Netflix para comemorar o Halloween

It’s Halloween! A data mais assombrosa do ano chegou, mas como em 2020 está mais difícil para reunir os amigos para fazer uma festa de arrepiar, que tal ficar em casa e maratonar algumas boas séries de terror na Netflix?

O gênero de terror é bastante abrangente, com tramas mostrando desde fantasmas até assassinos em série. Para entrarmos no clima mágico e sobrenatural do Halloween, separamos aqui uma lista com 9 séries sobrenaturais na Netflix para você assistir neste Dia das Bruxas.

Confira!

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Abrimos a lista com uma série que não é necessariamente de terror, porém, possui vários elementos sobrenaturais, como os demônios caçados pela organização secreta da Igreja Católica chamada A Ordem da Espada Cruciforme, uma antiga sociedade de freiras guerreiras. A série acompanha uma jovem órfã que possui poderes sobrenaturais e se junta à Ordem das freiras para erradicar os demônios da Terra.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A Maldição da Residência Hill é uma das série de terror mais bem realizadas pela Netflix. A série tem alguns episódios verdadeiramente assustadores. A trama acompanha um casal, acompanhado de seus cinco filhos, que se muda para uma grande mansão assombrada pelos fantasmas do lugar. Anos mais tarde, quando os filhos já estão adultos, a morte de um deles traz à tona novamente todos os fantasmas do passado da família.

(Netflix/Reprodução)Fonte: CBR

Essa série pode ser considerada como uma 2ª temporada de A Maldição da Residência Hill, porém, funciona de maneira independente. Na história, uma jovem se muda para uma grande mansão no interior da Inglaterra,para cuidar de duas crianças que perderam seus pais tragicamente. Chegando lá, ela começa a perceber que as crianças — e a mansão — possuem alguns segredos assustadores. Boa parte do elenco de A Maldição da Residência Hill retornou para a série.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Mais uma série mais focada na ação e aventura, mas que também possui elementos sobrenaturais e de terror. The Order acompanha o jovem Jack Morton, que se junta a uma sociedade secreta chamada “A Ordem”. Jack se vê envolto em uma trama envolvendo segredos de família, magia negra e uma batalha entre lobisomens. São duas temporadas disponíveis na plataforma.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A popular série que acompanha a saga de Lucifer Morningstar não poderia ficar de fora dessa lista. Lucifer cansou de reinar no inferno e decidiu ter uma vida mais “comum” na Terra, onde se tornou o dono de uma casa noturna. Logo ele se junta à polícia de Los Angeles para investigar o assassinato de um amigo. A série é divertida, assustadora, dramática, sexy, e, lógico, recheada de monstros sobrenaturais.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Inspirada nas HQs da Archie Comics, a versão da Netflix é bem mais assustadora do que a versão anterior da ABC, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Aqui, Sabrina Spellman é uma jovem bruxa que se recusa a assinar o contrato com o diabo ao completar seus 16 anos. A primeira temporada surpreende ao mostrar assassinatos, exorcismos, fantasmas, demônios e até mesmo uma espécie de purgatório. Mas ao mesmo tempo em que é assustadora, a série consegue ser divertida e ter como foco o público mais jovem.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Digital Spy

Marianne é uma série francesa de oito capítulos que conta a história de uma escritora que usa seus pesadelos de infância para dar vida às suas obras. No entanto, quando um destes fantasmas começa a causar alguns danos aos seus amigos na vida real, ela precisa voltar para a sua cidade natal para enfrentar uma ameaça demoníaca.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Banca do Anime

Baseada na franquia de filmes Ju-On (O Grito) a série acompanha um pesquisador que vai até uma casa amaldiçoada para investigar uma antiga tragédia envolvendo uma mãe e seu filho. Lá, ele começa a presenciar vários acontecimentos sobrenaturais surpreendentes.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Stylist

Curon é uma série italiana de suspense e terror que acompanha uma antiga moradora de uma pequena cidade da Itália que retorna ao local anos depois e descobre que a cidade está amaldiçoada.

E aí, qual é a boa para o seu Halloween?