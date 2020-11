veja as chances de título brasileiro após a 20ª rodada

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcada pela dor de cabeça do torcedor do Flamengo. Goleado pelo Atlético-MG por 4 a 0, o Rubro-Negro deixou escapar uma chance real de virar líder isolado, e ainda foi ultrapassado pelo Galo na classificação. Mas não foram apenas esses números que viraram motivo de preocupação na Gávea.

Segundo as projeções do ‘FiveThirtyEight‘, site parceiro da ESPN e especializado em cálculos de probabilidade, a equipe carioca viu despencar suas chances de títulos com a derrota em Minas Gerais. Em uma rodada, a probabilidade rubro-negra de taça caiu de 45% para 32%.

Quem deu um salto importante foi justamente o time de Jorge Sampaoli. Ainda com uma partida a menos do que Internacional e Flamengo, o Atlético-MG tinha 10% de chances de ser campeão na virada do turno. Agora, aparece com 17%.

Mesmo líder, o Colorado também viu suas probabilidades de títulos reduzirem com o empate em 2 a 2 diante do Coritiba, no Beira-Rio, passando de 11% para 9%. Já o São Paulo, que venceu o Goiás no Morumbi, teve ligeira alto: 23% para 26%.

O fantasma do rebaixamento

Derrotados nesta rodada, Vasco e Botafogo viram aumentar as suas chances de rebaixamento à Série B em 2021, ainda segundo projeções do ‘FiveThirtyEight‘. O Glorioso viu sua probabilidade de queda crescer de 34% para 39%, enquanto o time da Colina passou de 37% para 43%.

Quem vive o maior drama do Z4 neste momento é o Goiás, que chegou a temíveis 87% de chances de rebaixamento, com apenas duas vitórias em 18 rodadas.