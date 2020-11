Veja as previsões sobre o clima em dezembro-janeiro-fevereiro

Na sua mais recente previsão do tempo para o Brasil, englobando o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro, a Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, indica níveis de chuva abaixo da média no Sul do País, e acima da média em boa parte do Norte e Nordeste.

As regiões Sudeste e Centro-Oeste terão precipitações atmosféricas na média e abaixo dela. O Pantanal Mato-grossense será exceção, com chuvas acima da média.

Segundo os dados da Universidade de Colúmbia, no final de três meses, a temperatura deverá se manter na normalidade na maior parte do Brasil. As únicas exceções serão o interior do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, que terão um final de primavera e um início de verão com temperaturas acima da média histórica.

Previsões de temperatura mês a mês

Fonte: lucadp/ReproduçãoFonte: lucadp/Reprodução

Dezembro

No último mês do ano, a chuva permanecerá mais intensa do que o normal no centro-norte do Brasil, com desvios positivos acima de 100 milímetros nos estados do Pará, Rondônia e Amazonas. O resto do país terá um mês com chuvas dentro da média, exceto na região Sul e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, com precipitações abaixo da média.

Além disso, a entrada do verão será marcada por temperaturas mais elevadas do que o normal nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul e interior do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o abafamento não será muito intenso em Minas Gerais, em Roraima e no Amazonas.

Chuva causada por VCAN (Fonte: Diário de Pernambuco/Reprodução)Fonte: Diário de Pernambuco

Janeiro

2021 começa com uma ocorrência de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste, fenômeno que “empurra” o ar seco dos níveis mais altos da atmosfera para a superfície. Funcionando com uma massa de ar seco, o VCAN desloca o eixo de chuvas para sul, concentrando-se sobre o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte do Centro-Oeste. No norte, choverá mais no Maranhão, Pará e Amapá.

Mais chuvas também ocorrerão, embora dentro do esperado, na região Sul, com números próximos da média histórica. Porém, as águas não atingirão a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde o nível de chuvas abaixo da média indica uma seca mais severa do que nas outras áreas da região.

Fevereiro

Embora não haja previsões de sistemas meteorológicos sobre a maior parte do Brasil no período, a previsão é de desvios negativos de chuvas, principalmente em Minas Gerais, Goiás e Bahia, pela presença do VCAN.

A costa norte do Nordeste e a região Norte deverão registrar incremento na média de chuvas por conta do fenômeno Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que é uma banda de nuvens formada pelo encontro dos ventos elísios dos hemisférios norte e sul.

Fonte: Climatempo/ReproduçãoFonte: Climatempo

Março

Embora março represente o final do período chuvoso no Brasil, a ZCIT continuará gerando chuva acima da média no norte do Nordeste e boa parte da região Norte, com o escoamento da umidade da Amazônia favorecendo mais chuva sobre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, leste do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais receberão menos chuva que o normal.

Outono

As previsões sobre este período permanecem imprecisas, pois há muitas divergências entre os sistemas de previsão. Porém, há consenso sobre ocorrências de chuva acima da média sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste em abril. Em maio, enfraquecem as chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, estabelecendo-se uma neutralidade climática.