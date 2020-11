Veja as transmissões da semana 9 da NFL nos canais ESPN e FOX Sports

E seguimos avançando temporada adentro na NFL. Na próxima quinta-feira, a liga dará início à semana nove de disputas. Isso mesmo. O tempo está voando. E o Lance! traz para você a escala de transmissões nos canais ESPN e Fox Sports. Lembrando ainda que todos os jogos podem ser acompanhados pelo game pass da NFL. Basta baixar o aplicativo e fazer a assinatura do pacote. Você ainda pode testar o sistema de forma gratuita por sete dias.

Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A semana 9 da NFL começa com um encontro aguardado entre o San Francisco 49ers e o Green Bay Packers. A partida acontece na quinta-feira, às 22h20 (de Brasília), com transmissão da ESPN. Resta saber quais serão os ajustes que os Niners farão no elenco, já que o time vem sofrendo com lesões, dentre elas de peças importantes como o quarterback Jimmy Garoppolo e o tight end George Kittle. Já os Packers vêm de uma inesperada derrota para os Vikings e estão devendo.

No domingo, o jogo escolhido na votação popular foi o embate entre o Seattle Seahawks, de Russell Wilson, e o Buffalo Bills, de Josh Allen. As equipes lideram suas respectivas divisões e deverão proporcionar um compromisso de muita intensidade no CenturyLink Field.

A escala de transmissões ainda terá na telinha o kicker Rodrigo Blankenship, filho de mãe brasileira, diante do Baltimore Ravens, que busca se reabilitar após perder o clássico para os imbatíveis Steelers. Falando na franquia de Pittsburgh, a equipe também estará na TV para um duelo bem desigual contra o Dallas Cowboys.

Um compromisso interessante para se ver será a viagem dos Cardinals até Miami. Kyler Murray vai encontrar Tua Tagovailoa, um embate entre dois QBs que tendem a ser faces da liga em um futuro não muito distante. O Sunday Night promete, colocando Tom Brady face a face com Drew Brees em uma batalha pela divisão sul da NFC.

O encerramento da semana 9 será o momento de vermos como os Patriots irão reagir após quatro derrotas seguidas. No Monday Night, Bill Belichick e cia. vão encarar os zerados Jets. Vencer, neste caso, é uma obrigação. Mas…

Veja abaixo a lista de transmissões:



Quinta – 22h15 – Packers x 49ers – ESPN

Domingo – 15h – Seahawks x Bills – ESPN

Domingo – 15h – Ravens x Colts – ESPN2

Domingo – 18h25 – Steelers x Cowboys – ESPN

Domingo – 18h25 – Dolphins x Cardinals – Fox Sports

​Domingo – 22h15 – Saints x Buccaneers – ESPN

Segunda – 22h15 – Patriots x Jets – ESPN