Veja como é a linha de produção de um carro elétrico [vídeo]

Para impulsionar o marketing em torno do seu New 500 Electric, a Fiat abriu as portas de sua linha de montagem em Mirafiori, na Itália, atualmente a maior fábrica de automóveis do Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no mundo.

A montadora espera produzir em Torino cerca de 80 mil carros elétricos por ano.Fonte: FCA Group/Divulgação

Chamado de New 500 (o modelo 500 original é de 1957), o carro é totalmente elétrico, com uma plataforma nova, incluindo bateria, motor e transmissão, além de um aquecedor e AC reformulado para melhorar eficiência. A montadora italiana ainda continuará a fabricar o Fiat 500 convencional e mais um similar híbrido enquanto houver demanda por eles.

Dos mais de 20 mil funcionários da unidade de italiana, 1.200 foram deslocados para a nova linha de produção, que custou ao FCA mais de € 700 milhões (US$ 820 milhões) entre concepção, desenvolvimento, engenharia e construção. A perspectiva é que saiam das linhas de montagem cerca de 80 mil unidades por ano quando a unidade alcançar a plena capacidade, com possibilidade de expansão.

Lançamento cancelado

Segundo a empresa, “continuando a longa história de modelos inovadores que saem da fábrica italiana, a linha de produção do Novo 500 elétrico é uma ponte simbólica entre o passado e o futuro. Um dos elementos mais inovadores [na linha de produção] é a montagem do cabo de carregamento da bateria. Enquanto um grupo de trabalhadores monta o chassi, outro grupo prepara os componentes mecânicos encaixando os conjuntos das rodas e os controles do motor elétrico.”

O New 500, na fábrica da Fiat em Torino.Fonte: FCA Group/Divulgação

Apresentado em março deste ano, o Fiat New 500 seria lançado no Salão do Automóvel de Genebra, cancelado por conta da pandemia de covid-19. Sua autonomia é de 320km (ou 400km, em circuito urbano favorável), alimentado por um motor elétrico de 87 quilowatts (116 HP) e uma bateria de íon de lítio de 42 KWh. Não há data de lançamento do carro no Brasil.



