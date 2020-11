Veja como foi a prova de fogo vencida por MC Mirella

MC Mirella venceu a prova de fogo desta semana e conquistou o lampião do poder de “A Fazenda 2020 (RecordTV). A disputa aconteceu ontem e foi exibida no programa de hoje. A funkeira enfrentou Lipe Ribeiro e Stéfani Bays e levou a melhor. De acordo com a regra do jogo, os perdedores da prova precisam puxar algum participante da sede para fazer companhia na baia. Lipe puxou Lucas Maciel e Sté puxou Mariano.

Com a vitória, Mirella tem em suas mãos o “poder do caos”, como é carinhosamente chamado por Marcos Mion. Amanhã, durante a formação da roça, a cantora terá que decidir com qual poder irá ficar e qual irá dar para outro peão. O ‘poder da chama vermelha’ é escolhido pelo público através de uma votação pelo TikTok e esta semana indica que quem o tiver, terá que dar R$ 10 mil para um peão e indicar o quarto roceiro. Ou seja, nesta formação não haverá a dinâmica do “resta um”. Já o teor do ‘poder da chama verde’ será revelado amanhã durante o programa.

Lipe, Mirella e Stéfani participaram de uma prova que exigiu concentração, equilíbrio e força. Primeiro, o peão tinha que pescar 5 chaves. Depois tinha que descer a plataforma e abrir os cadeados para sair da gaiola. Na sequência, deslizava as bolas pela pista montando um totem e se equilibrando na prancha. Quem fizesse tudo isso em menos tempo, levava o lampião. Mirella foi a mais rápida, finalizando tudo em 8 minutos e 22 segundos.

A Fazenda 2020: Mirella vence Prova de Fogo Imagem: Reprodução/RecordTV

‘Resta um’ às avessas definiu quem poderia participar da prova

A definição dos peões que iriam disputar a prova de fogo desta semana foi um pouco diferente. Havia apenas um ovo vermelho, quem o tirasse, iria começar uma espécie de “resta um” às avessas, conforme explicou o apresentador, e tinha que vetar um peão. Os três participantes que sobrassem iriam participar da prova. Lucas Maciel tirou o ovo vermelho e iniciou a dinâmica, vetando Mariano. Lipe, Sté e Mirella foram os três que sobraram e assim, aprovados para a disputa.

Quem vetou quem