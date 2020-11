Veja o que aconteceu no feriado em ‘A Fazenda’

Sem saco, Jojo foi discursar no quarto para dizer que já passou por coisas piores do que tretas no reality.

Se quiser me votar, fica a vontade, não vou virar a cara pra ninguém. Vim pra cá sabendo que eu não estava na Disney”.

Sté também se mostrou chateada com Lucas, pois não se sentiu prioridade do amigo no jogo: “Eu não seria quem você salvaria. Cansei de ser idiota”, acusou ela. “Quantas vezes eu te salvei?”, questionou o youtuber. “Eu estou decepcionada e é um direito meu”, rebateu Sté. Dançando na faxina Já na manhã de ontem, os peões foram convidados por um patrocinador para participar de uma ação: eles deveriam limpar toda a sede usando os produtos da marca, e toda vez que uma música tocasse, dançar — sem deixar a faxina de lado. A tarefa rendeu momentos divertidos, e no final eles ganharam uma “sunset party”. Bora acordar que tem atividade, minha gente A peãozada vai curtir uma “sunset party” nesta segunda (2), mas com uma condição Olha só Veja #AFazenda12 ao vivo ? https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/e0reeCafQN — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020 Jojo celebra casamento de Lucas e R aissa Empolgados para a festinha, alguns dos peões se mostraram brincalhões e ensaiaram até mesmo um casamento fake. A celebrante foi Jojo Todynho, e os noivos, ninguém menos que Raissa Barbosa e Lucas Maciel. O chamado casal “Selfissa” ganhou a bênção da funkeira. Briga por bebida A “sunset party” contou com a animação de todos os peões, que aproveitaram para comer e beber e, claro, dançar. Mas como toda boa festa em ‘A Fazenda’, precisou rolar uma tretinha. Biel e Tays Reis tiveram uma pequena discussão sobre bebida. Tudo começou quando Tays pediu bebida para Biel, que negou. Irritada, a peoa confrontou o cantor, o chamando de “egoísta”. Ela acabou se afastando, enquanto ele ficou sentado, rindo da situação e a chamando de “marrenta”. Mas depois tudo ficou bem e a cantora inclusive chamou seu crush para dançar um xote bem agarradinho. Shippando “Sterella” Mais tarde, chegou a vez da torcida “Sterella”, que shippa Mirella com Stéfani Bays, comemorar: a funkeira foi atrás da amiga, que estava sentada enquanto a maioria dos peões curtia a festa, e perguntou: “Oi gatinha, tá solteira?”. Sté respondeu que Mirella era “doidinha” e disse: “Tô te esperando!” Que movimento foi esse? Quando a festa acabou, a animação ainda pairava na Fazendola, mas outros peões resolveram ir para o quarto descansar. Foi quando uma suspeita acabou contagiando a web. Alguns internautas “flagraram” movimentos suspeitos debaixo do edredom entre Jakelyne e Mariano e lotaram as redes de comentários. Hoje o feno promete pegar fogo por conta da formação da nova roça. Vamos acompanhar!







Fonte: . / UOL