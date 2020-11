Venda de celulares aumentou apenas 3% em 2020, diz estudo

O mercado de smartphones sempre foi bastante aquecido em todo o mundo, mas aparentemente a pandemia acabou mexendo um pouco nesse mercado. Além de algumas alterações no cronograma de lançamento de alguns modelos, um estudo divulgado pelo Cuponation revelou que as vendas do segmento tiveram um crescimento pouco expressivo em 2020.

O levantamento aponta que, neste ano, foi registrado um aumento de apenas 3% no número de vendas. Enquanto em 2019 tivemos cerca de 1,54 bilhão de aparelhos comercializados, neste ano este número foi de aproximadamente 1,57 bilhão de dispositivos vendidos.

Fonte: Cuponation

Quando comparamos os finais de décadas, temos um levantamento um pouco mais expressivo: entre 2010 e 2020, tivemos um aumento de quase 410% no número de dispositivos vendidos, sejam eles Android ou iOS, ao redor do globo.

Vale mencionar que, atualmente, o número de usuários de smartphone que gira em torno de 3,5 bilhões de pessoas, e esse número ainda tende a crescer um pouco mais até o final do ano – e muito disso por conta de ações promocionais específicas, como a Black Friday ou até mesmo a Cyber Monday, quando muitos aproveitam para trocar seus aparelhos por outros mais novos e melhores pagando um preço mais baixo.