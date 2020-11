Vendas Online e o Relacionamento Com o Cliente

Como criar um relacionamento com o cliente atuando com vendas online?

Muitas vezes nos processos de vendas as lojas online acabam perdendo uma oportunidade de gerar um relacionamento com o cliente. Porém, dentro de um processo ecommerce, muitas vezes as oportunidades estão implícitas, por isso exigem percepção.

Um relacionamento com o cliente precisa de muitas demandas atendidas, ao passo que a empresa construa uma relação com a audiência. Por isso, para quem atua com um comércio eletrônico, há um desafio intangível para gerar vendas online e criar um vínculo com o cliente.

Gerar valor através de pequenas ações

Quando você realiza vendas online pode gerar valor para a sua empresa, através de pequenas ações que melhoram seus fluxos e deixam os clientes mais próximos do seu negócio.

Quando um cliente fecha uma venda você já alcançou o objetivo do funil de vendas, ou seja, o cliente já decidiu pela sua empresa, o que torna mais fácil criar o seu relacionamento com o seu cliente.

Programa de fidelização

Sendo assim, crie um programa de fidelização do seu cliente, como cupons de desconto e brindes, por exemplo.

Ainda é necessário que tenha um relacionamento com o seu cliente quando ele precisar de atendimento. Por isso, uma troca precisa ser tão bem recebida quanto uma venda.

Resolução, vínculo com a audiência e fidelização estratégica

Quando o empreendedor atua com uma loja online pode parecer difícil criar um vínculo com a sua audiência. No entanto, sendo uma empresa resolutiva e atuando com estratégias de fidelização ao cliente essa barreira é quebrada.

Veja nossas dicas de Marketing Digital para pequenas empresas, pode ser de grande valia na construção desse relacionamento. Visto que a interação digital é um ponto de importância para o comércio eletrônico de forma geral.