Veneno: série da HBO Max sobre transexual La Veneno ganha trailer

A HBO Max divulgou o trailer de sua nova série intitulada Veneno, que contará a história de Cristina Ortiz, uma cantora, atriz e profissional do sexo na Espanha que ficou conhecida no país como La Veneno.

Ela foi uma das primeiras transexuais espanholas e ficou bastante conhecida na mídia na década de 1990. Depois acabou sumindo da vida pública por um tempo, retornando depois para fazer algumas aparições na TV. A internet também ajudou as gerações mais novas a conhecer Cristina.

Veneno vai acompanhar uma jovem jornalista que descobre e acaba sendo atraída por La Veneno. A série é baseada no livro Not A Whore, Not A Saint: The Memories of La Veneno, da autora Valeria Vegas.

Confira o trailer:

Sinopse de Veneno

Veneno segue Valeria, uma jovem estudante de jornalismo que descobre que tem mais em comum com La Veneno do que pensava. As duas mulheres nasceram em épocas muito diferentes, mas suas histórias se entrelaçam quando Valeria escreve um livro sobre La Veneno. Ao aprender mais sobre ela, Valeria descobre sua família escolhida, como amar a si mesma e o impacto da mídia de massa na vida de um artista enigmático.

A série foi criada e dirigida por Javier Calvo e Javier Ambrosi. É estrelada por Isabel Torres, Daniela Santiago, Lola Rodriguez, Paca la Piraña, Goya Toledo, Ester Exposito, Jedet Sánchez e Lola Dueñas.

Veneno estreia no streaming HBO Max em 19 de novembro, como comemoração da Semana de Conscientização Transgênero, que acontece entre os dias 13 e 19 de novembro, e do Dia da Memória do Transgênero, em 20 de novembro.