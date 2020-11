Veríssimo, João Paulo e Madson testam positivo para a Covid-19

O Santos divulgou nesta segunda-feira mais quatro casos do novo coronavírus no clube. O goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo, o lateral-direito Madson e o preparador de goleiros Arzul, testaram positivo para a Covid-19.

Os quatro se juntam ao técnico Cuca, o gerente de futebol Jorge Andrade e o médico Guilherme Faggioni, que também tiveram resultados positivos para a doença. Vale lembrar que catorze jogadoras do time feminino também testaram positivo para o novo coronavírus.

John, Luiz Felipe e Pará se candidatam a assumir as vagas na equipe no lugar dos infectados. Laércio também briga por uma vaga na zaga.

Preocupado com o risco de uma contaminação ainda maior, o Peixe realizará novos exames no elenco e na comissão técnica na próxima terça-feira (10), data da reapresentação do elenco. Na quinta, vai repetir os testes para a partida contra o Internacional, que será disputada domingo (15), como pede o protocolo da CBF.

Vale lembrar que o Santos realizou testes em toda a delegação logo após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, na última semana, pela Copa do Brasil. Na ocasião, todos os jogadores tiveram resultado negativo.

Veja a nota oficial do Santos



“O Santos FC informa que realizou exames de COVID-19 na tarde desta segunda-feira (09) em atletas que apresentaram sintomas da doença e foi constatado que os jogadores João Paulo, Madson e Lucas Veríssimo estão com coronavírus, assim como o preparador de goleiros Arzul.

O restante do elenco irá realizar nova testagem na tarde desta terça-feira (10), no CT Rei Pelé.

Os profissionais já estão isolados e ficarão sob os cuidados do departamento médico do Santos FC”.