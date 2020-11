Vestibular 2021: Fuvest divulga concorrência para cursos da USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), instituição responsável pela elaboração do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou a concorrência do Vestibular 2021.

De acordo com os números apresentados pela Fuvest, o curso de Medicina é o mais concorrido, tanto em São Paulo como no Ribeirão Preto e em Bauru. Desse modo, em São Paulo a concorrência é de 154,6 candidatos por vaga, enquanto em Ribeirão Preto é 129,1, e em Bauru é de 78,4.

Confira, então, a lista com os dez cursos mais concorridos do Vestibular 2021 da USP:

1. Medicina (São Paulo) – 154,6;

2. Medicina (Ribeirão Preto) – 129,1;

3. Medicina (Bauru) – 78,4;

4. Psicologia – 78,1;

5. Relações Internacionais – 55,3;

6. Curso Superior do Audiovisual – 46,4;

7. Ciências Biomédicas – 45,5;

8. Medicina Veterinária – 43,8;

9. Psicologia (Ribeirão Preto) – 41,9;

10. Design – 38,1

A Fuvest divulgou uma lista completa com a concorrência de todos os curso que pode ser acessada no site da Fundação.

Número de inscrições e provas

Ainda de acordo com a Fuvest, este ano, o processo seletivo recebeu mais de 130 mil inscrições este ano. Nesse sentido, em relação ao Vestibular 2020, houve o aumento de 130.766 inscrições.

Para a Fuvest o alto número de inscrições mesmo em meio à crise sanitária da covid-19 se deu em decorrência de iniciativas da Universidade de São Paulo (USP) que visam promover o diálogo com o público-alvo. Assim, os programas “USP e as Profissões” e o “Vem pra USP!”, no qual se destaca a CUCo (Competição USP de Conhecimento), teriam papel importante para o aumento na procura do Vestibular Fuvest 2021.

De acordo com o edital do Vestibular 2021, o processo contará com duas fases. Desse modo, a prova da primeira fase será aplicada no dia 10 de janeiro de 2021, enquanto as provas da segunda fase ocorrerão nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021.

