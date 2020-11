Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2020 tem inscrições abertas até 7 de dezembro

Está aberto o período de inscrição para o Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2020. Os interessados têm até o dia 7 de dezembro para realizar a inscrição exclusivamente por meio do site da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que organiza todo o processo. Clique aqui para acessar.

O Vestibular dos Povos Indígenas, como o próprio nome já indica, é exclusivo para candidatos que sejam integrantes das sociedades autóctones. Desse modo, só poderá participar da seleção o candidato reconhecido como indígena. Nesse sentido, o reconhecimento deve ter comprovação por por meio de documento assinado pelo candidato e pelo cacique da comunidade. Já aqueles que optarem pela UFPR podem ter a assinatura de representante da Funai.

As vagas do vestibular 2020 são para as seguintes universidades: UFPR, UEPG, UENP, Unespar, Unicentro, UEM, Unioeste e UEL. Cada uma das universidades oferecem seis vagas adicionais a cada curso disponível em seus processos seletivos. No entanto, a única exceção é a UFPR, que oferece 10 vagas adicionais. Desse modo, a oferta total é de 52 vagas. Enquanto as universidades estaduais só aceitam aqueles que sejam reconhecidos em comunidade do Paraná, as federais aceitam candidatos de todo o Brasil.

Datas e locais de prova

As provas do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2020 serão aplicadas nos dias 11 e 12 de abril de 2021. Já os locais de prova serão nas cidades de Curitiba, Londrina, Nova Laranjeiras, Manoel Ribas e Mangueirinha.

Assim, o primeiro dia contará com uma prova oral de Língua Portuguesa. Já no segundo dia haverá uma prova com questões objetivas de Português, de Língua Estrangeira ou Indígena, Química, Física, Biologia, Matemática, História e Geografia. Além disso, o segundo dia contará com uma prova de redação.

Quanto ao resultado da seleção, a previsão é de que fique disponível até o dia 21 de maio de 2021. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Vestibular 2020.

