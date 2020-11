Victória fala que motivo de sua eliminação foi o grupo

A eliminada de ontem, em “A Fazenda 2020” (RecordTV), Victória Villarim participou da ‘Live do Eliminado’ no início da noite de hoje com Victor Sarro e Dani Bavoso. Vic falou sobre o que considera ter sido o motivo para sua saída do programa: “Acho que foi o grupo que eu escolhi e que realmente aqui fora não esta sendo bem visto. O Biel e agora a Mirella. Foi eu ter escolhido o grupo errado”

A ex-dançarina foi a sétima participante a deixar o reality. Victória foi eliminada, com 19,24% dos votos. Tays Reis recebeu 29,76% e Lipe Ribeiro, o mais votado pelo público, teve 51%. A Fazenda 2020: Com a saída de Victória Villarim, quem merece vencer o reality? 25,35% 3,03% 17,11% 2,70% 3,77% 5,00% 1,70% 1,61% 3,42% 9,86% 6,88% 7,65% 11,94% Total de 17742 votos Valide seu voto Texto incorreto, tente novamente.







