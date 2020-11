O Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 0, na noite deste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Com o triunfo, o Verdão subiu na tabela e agora está a dois pontos do G4 da competição nacional. Veja os gols da partida no vídeo acima!

Veiga fez os dois gols do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)