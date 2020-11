Vídeo: mais de 20 mil atleticanos vão ao Mineirão incentivar o Galo antes do duelo com o Flamengo

Cerca de 20 mil pessoas foram ao Mineirão dar apoio ao Atlético-MG antes do duelo contra o Flamengo, neste domingo, às 18h15, pela 20ª rodada do Brasileiro.

Mesmo proibida pelas autoridades mineiras, os torcedores do alvinegro fizeram a famosa “ Rua de Fogo” para incentivar a equipe, que vem de quatro jogos sem vencer e luta para voltar à liderança do campeonato. Veja o vídeo acima.

Vale lembrar que no jogo contra o Grêmio, pela 12ª rodada, a maior organizada do clube foi multada em mais de R$ 3 mil por ter feito a “Rua de Fogo”.

O Galo está na terceira colocação do nacional com 32 pontos, três a menos do que o Rubro Negro.