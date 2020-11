VÍDEO: Veja a preparação do Corinthians para enfrentar o América-MG na Copa do Brasil

O Corinthians conquistou uma enorme vitória diante do Internacional, por 1 a 0, pelo Brasileirão, no último sábado, mas já precisou “virar a chavinha”, pois nesta quarta-feira enfrenta o América-MG, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em que o time precisa se recuperar de derrota por 1 a 0 na ida. Para isso, o elenco retomou as atividades na última segunda-feira, após receber folga no domingo. Confira as imagens do treinamento no vídeo acima:

Corinthians se prepara no CT (Foto: Reprodução/Corinthians TV)