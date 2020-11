O Flamengo voltou a derrotar o Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o time comandado por Domènec Torrent venceu por 3 a 2, no Maracanã, e sentenciou a sua vaga nas quartas da competição. Confira os bastidores da classificação do Mengão no segundo principal torneio de clubes do Brasil no player acima.

Pedro comemora com Matheuzinho a classificação do Flamengo na Copa do Brasil (Alexandre Vidal/Flamengo)









