Massacre. Na noite deste domingo, no Mineirão, o Atlético-MG fez história ao golear o Flamengo por 4 a 0. Com o resultado, o time treinado por Jorge Sampaoli assumiu o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha (2), Keno e Savarino marcaram os gols do Galo. Clique no player acima e assista aos gols.

Atlético-MG passou por cima do Flamengo no Mineirão (Foto: Divulgação/Atlético-MG)