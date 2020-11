Vina exalta a força do elenco do Ceará

A quinta-feira é doce para o Ceará. Após vencer o Santos por 1 a 0, o Vozão garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e começa a sonhar com voos mais altos no mata-mata nacional.

Autor do gol da vitória, o atacante Vina concedeu entrevista coletiva e exaltou o elenco do Alvinegro, que tem obtido bons resultados ao longo da temporada.

‘A partir do momento em que se tem um grupo qualificado, as peças individuais vão se destacar. Eu sou apenas mais uma peça desse elenco qualificado do Ceará. Nossa meta agora é continuar esse trabalho para manter o Ceará sempre bem nas competições’, disse.

‘Eu sou muito grato a tudo que vem acontecendo nesse ano. O torcedor sempre demonstrou carinho por mim e desde que cheguei aqui tenho feito o meu melhor. Infelizmente eles não estão podendo ir aos jogos, mas quando me encontro com torcedores pelas ruas da capital, ou pelas redes sociais, é nítido o quanto eles nos apoiam, e isso vale demais para o nosso rendimento dentro do campo’.

Números



Querido pela torcida, Vina já disputou 41 jogos ao longo da temporada, com 15 gols marcados e 13 assistências.