Vina faz golaço de voleio, Ceará vence o Santos e vai às quartas

Depois de empatarem por 0 a 0 na partida de ida na Vila Belmiro, Ceará e Santos se enfrentaram nesta quarta-feira (4 de novembro), no Castelão, pela segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Melhor para o Vozão que, com golaço de Vina, venceu por 1 a 0 e avançou às quartas de final.

O jogo começou bastante movimentado. Aos oito minutos, Soteldo recebeu de Jean Mota, cortou para o meio e chutou. A bola saiu assustando Fernando Prass.

Aos 17 veio a resposta do Ceará. Sóbis recebeu passe por trás da zaga e saiu cara a cara com João Paulo. O atacante finalizou, mas o goleiro abafou bem.

Aos 24, novamente Soteldo. O venezuelano recebeu passe de Jobson, dominou de peito e emendou um voleio. A bola passou ao lado da trave de Prass.

Aos 32, Charles foi acionado pela direita e, ao invés de cruzar, chutou, surpreendendo a defesa do Santos. No entanto, a bola saiu por cima.

Soteldo, do Santos, encarando a marcação de Charles, do Ceará, em partida pela Copa do Brasil Kely Pereira/ Agif/Gazeta Press

Três minutos depois, Sóbis aproveitou sobra de jogada de Léo Chu e finalizou por cima da meta de João Paulo.

A última chance de perigo da primeira etapa foi do Peixe. Kaio Jorge lançou Soteldo, que invadiu a área de Prass e chutou para fora.

Segundo Tempo

O segundo tempo começou com a mesma intensidade no primeiro. No entanto, sem tantas chances criadas nos primeiros minutos.

Aos 14 minutos, o Ceará teria a primeira grande chance de abrir o placar. Em contra-ataque, Fernando Sobral ganhava na velocidade de Diego Pituca e invadiria a área. Mas, o volante do Santos matou a jogada e recebeu amarelo.

A partida reservava o melhor para a segunda metade. Aos 25 minutos, Fernando Sobral cruzou, Luan Peres afastou para o alto e Vina, de voleio, marcou um golaço.

Momento em que Vina acertou o voleio e marcou o gol da vitória do Ceará contra o Santos pela Copa do Brasil Caio Rocha/FramePhoto/Gazeta Press

Sandry, que entrou na segunda etapa, ainda foi expulso nos acréscimos após entrada dura em Lima.

O técnico Cuca ainda tentou deixar o Santos mais ofensivo com as alterações buscando o empate para levar aos pênaltis. Mas, o Ceará conseguiu se defender bem e assegurou a classificação.

Ceará 1 x 0 Santos

GOLS

Ceará: Vina (70′)

CEARÁ: Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Fabinho, Charles (Pedro) e Fernando Sobral; Léo Chu (Leandro Carvalho), Rafael Sóbis (Felipe Vizeu) e Vina (Lima). Técnico: Guto Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe (Pará), Luan Peres e F. Jonatan (Lucas Lourenço); Jobson (Sandry), Pituca e Jean Mota (Marcos Leonardo); Marinho, Kaio Jorge (Lucas Braga) e Soteldo. Técnico: Cuca.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana.

*horário de Brasília